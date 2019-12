Italia’s Got Talent 2020 | tutte le anticipazioni se la data ufficiale di inizio

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Manca davvero poco all’di Italia’s Got, i fan non resistevano più e così i produttori si sono fatti scappare qualche anticipazione. La, venerdì 17 Gennaio alle ore 21.30 andrà finalmente in onda su TV8, la decima edizione di Italia’s Got! Il quartetto prescelto Alla conduzione è stata confermata la simpaticissima Lodovica Comello, ora in dolce attesa del secondo figlio, un maschietto! I giudici, invece, saranno Frank Matano, a cui siamo affezionati dalla sesta edizione, Federica Pellegrini e Mara Maionchi, anche loro presenti già dallo scorso anno. La super new entry ha spiazzato tutti! Al posto di Claudio Bisio, il quarto giudice quest’anno sarà Joe Bastianich! Il perfido ex giudice di Masterchef Italia si farà rispettare anche nelo sarà più buono? Non vediamo l’ora di ...

