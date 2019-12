Italia viva abbaia ma non morde Sì alla fiducia sulla Manovra Via libera alla Legge di

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Missione compiuta. Nato per evitare la stangata dell’Iva e approvare dunque lafinanziaria, ponendo il voto dial Senato il Governo giallorosso ha centrato il suo principale obiettivo. Con un testo rivisto infinite volte dopo la bozza salvo intese approvata due mesi fa dal Consiglio dei ministri, con circa 300 modifiche in Commissione e apportate anche le ulteriori modifiche chieste dRagioneria dello Stato, oltre a fare gli ultimi ritocchi che si sono resi necessari dopo le inammissibilità decise ieri mattina dpresidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Conte 2 ce l’ha fatta. Il teso è passato con 166 voti favorevoli e 128 contrari. Restano ora tutte le incognite per il futuro, dal contratto a cui punta M5S al cambio di passo reclamato ieri da, fino ai mille dubbi dei dem. FUMATA BIANCA. Il testo dovrebbe ora essere approvato d...

