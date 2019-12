Italia-Georgia oggi | orario d’inizio | tv e streaming World League pallanuoto 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sarà lala seconda ed ultima avversaria del Settebello nella fase a gironi delladimaschile: la formazione di Sandro Campagna, dopo aver espugnato Atene per 6-9 nella prima uscita, cerca un successo per certificare il primo posto ed un miglior accoppiamento ai quarti della fase continentale della manifestazione., martedì 17 dicembre, alle ore 19.00 a Civitavecchia, il Settebello potrà vincere aritmeticamente il Girone A. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ingratuito su RaiPlay ed in abbonamento su FINATV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della gara di, martedì 17 dicembre, con l’della sfida. COME SEGUIRE LIVEMartedì 17 dicembre 2019 ore 19.00, a CivitavecchiaDiretta tv in chiaro su RaiSport+HD Diretta...

