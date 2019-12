Itacelementi | i lavoratori ringraziano De Luca per la nuova CIGS

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Un altro anno di cassaintegrazione e e la possibilità di ricollocazione. Sono i due impegni ottenuti per idella Italcementi di Salerno che, alla luce del risultato ottenuto ed attribuito all’impegno profuso in questa direzione dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De, hanno scritto una lettera di gratitudine indirizzata al governatore e agli altri rappresentanti istituzionali che hanno remato nella stessa direzione. Ecco il testo della lettera: “Idell’Italcementi in, desiderano farle pervenire espressioni di profonda gratitudine, per l’impegno profuso in occasione dell’eccezionale risultato che si è raggiunto con il Verbale di Accordo stipulato al Ministero del Lavoro, con il rinnovo di un altro anno della cassa integrazione straordinaria. In tale occasione le istituzioni e gli operatori da Lei ...

