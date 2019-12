Inter e Milan dicono no alla ristrutturazione di San Siro

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019)di no all’ipotesi di ristrutturare lo stadio San. I due club lo hanno spiegato in un comunicato congiunto. Oggi c’è stato un nuovo incontro con il Comune dio ed entrambi i club hanno ritenuto non percorribile l’ipotesi della rifunzionalizzazione del vecchio Meazza “per eventi sportivi professionistici” accanto al nuovo stadio. Nel comunicato scrivono che oggi l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ed il Presidente delPaolo Scaroni hanno “presentato la sintesi di uno studio predisposto dai consulenti tecnici già coinvolti nella preparazione dello studio di fattibilità” e che esso “ha dimostrato la non sostenibilità della coesistenza dei due stadi per le criticità generate dagli impatti acustici, viabilistici, dgestione dei flussi e della sicurezza, limitando ...

DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? - RaiSport : ? Gianni #Rivera alla festa del Milan. 'Con il #Milan un periodo della mia vita importante, in quegli anni abbiamo… - Inter : ?? | INTERVISTA 'Questa partita non ci deve fermare, abbiamo ancora tante partite da giocare' Ecco le parole di Mi… -