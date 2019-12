Insultò il maggiore maghrebino | sergente degli alpini condannato per razzismo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesca Bernasconi È la prima volta in Italia. Ila un anno e sei mesi per le frasi razziste rivolte al suo superiore. La difesa: "Faremo appello" "Sto marocchino di m...", "Pezzo di m... sto meschino", "Non è degno di stare nell'esercito italiano". Sarebbero questi alcuniinsulti che unriservava al suo superiore, ilKarim Akalay Bensellam, unico ufficiale italianodi origini maghrebine. Secondo l'accusa, queste frasi sarebbero state pronunciate dalanche alla presenza di altri militari e in diverse occasioni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ieri il tribunale di Verona lo haa un anno e sei mesi, per un reato mai contestato in Italia a un alpino:. Il, infatti, è statoper "diffamazione militare continuata pluriaggravata dalla ...

Corriere : Insultò il maggiore Karim, sergente condannato a 18 mesi per razzismo: è la prima volta - Corriere : Insultò il maggiore Karim, sergente condannato a 18 mesi per razzismo: è la prima volta - Corriere : Insultò il maggiore Karim, sergente condannato per razzismo: è la prima volta in Italia -