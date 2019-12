Instagram ora ti avverte se stai scrivendo un post offensivo o leggi fake news

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019)(Photo by Chesnot/Getty Images)sta intensificando gli sforzi per migliorare la qualità del social network, limitando la disinformazione e avvisando gli utenti qualora pubblichino didascalie potenzialmente offensive sotto ai loro contenuti. Disinformazioneoscurerà iconsideratisu Facebook e viceversa (fonte:) Il social network inizierà a segnalare automaticamente alcunifasulli e, grazie all’espansione del programma di fact checking, inizierà a etichettare qualsiasi contenuto, già stato riconosciuto come falso noto su Facebook. E viceversa. Un utente potrebbe quindi trovarsi di fronte a unoscurato, con in sovraimpressione la scritta “informazioni false” e un pulsante che rimanda alle motivazioni della censura. L’utente potrà comunque visualizzare il, dopo aver preso coscienza del fatto che sta per ...

MetaErmal : Ciao amici, l’attesa è finita. Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo, ma sarei scoppiato… - suso30oficial : Abbiamo giocato bene. Abbiamo anche sofferto. Ma abbiamo vinto. Ed ora #NOSTOP @acmilan @pumafootball ??????? - _MiBACT : «Io Lionardo da Vinci» scrive il genio universale nel documento con l’unica sua firma nota. Grazie al restauro dell… -