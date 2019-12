Inquinamento | tre italiani su quattro scelgono di usare meno l’automobile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nell’era dei cambiamenti climatici, dei Fridays for Future e degli appelli dei “piccoli del Pianeta” ai “grandi della Terra”, anche glisentono risvegliare la propria coscienza ambientalista e decidono di cambiare abitudini: questo perché, secondo i dati raccolti dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), in Europa il 15% delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera sarebbe da addebitare ad auto e furgoni. Il sondaggio di Facile.it elaborato da mUp Research e Norstat rivela, infatti, che il 74,7% degli intervistati (rappresentante oltre 32 milioni di) ha dichiarato di aver dato il proprio contributo alla lotta all’nel corso dell’anno, rivedendo alcune abitudini legate alla mobilità. Per il 46% del campione, ciò è avvenuto sostituendo sempre di più l’auto con i mezzi pubblici, oppure scegliendo di andare a ...

