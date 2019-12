Inquinamento in Sudafrica | le onde di plastica

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019) Al posto della bianca schiuma, la risacca dellesvela migliaia di bottiglie e di rifiuti in. È il video scioccante che mostra una spiaggia in, quella di Durban, la terza città più grande del Paese, che si affaccia sull’Oceano Indiano. È stato girato e condiviso sui media da Josh Redman, un membro di The Litterboom Project, un’organizzazionena per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta all’marino. https://twitter.com/VanDamCNN/status/1205377519656095745 Durante la stagione secca, in, i rifiuti non sono così visibili in acqua, ma all’inizio dell’estate (quando è stato girato il video) lo diventano. Secondo gli attivisti, la responsabilità è della cattiva gestione da parte del Governo, che dovrebbe prendere il controllo della situazione. Quello che chiedono è una legge che imponga di ridurre la produzione della ...

