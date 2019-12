Infortunio Szczesny | non convocato | a rischio anche la Supercoppa

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 17 dicembre 2019)-Continuano gli infortuni in casa bianconera. Dopo i recuperi record di Bentancur, Douglas Costa e Ramsey, Sarri perde un titolare:. Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria Juve, Maurizio Sarri ha svelatogli aggiornamenti sulle condizioni di Wojciech. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sul portiere polacco: “ha una piccola elongazione, ieri aveva ancora un minimo di dolore, vediamo un attimo oggi. Qualcosina nella risonanza c’è”.Szcesny, le ultimissime La Juventus infatti ha poi diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di ‘Marassi’ contro la Sampdoria, anticipata a domani sera in vista dellacontro la Lazio in programma domenica. Assente dunque, che proverà a recuperare per il match ...

