India | proteste e morti per la legge anti-musulmani | cosa sta succedendo nel Paese

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il premier Narendra Modi tira dritto. Si infiammano leincontro la nuovasulla cittadinanza. Migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo e il partito ultra nazionalista, Bjp, del premierno. A guidare la protesta sono perlopiù gli studenti delle università islamiche.che Finora hanno portato a un bilancio di seie oltre 200 feriti. Watch "They entered our hostels… Is this democracy? What wrong did we do? We were simply protesting": Student recounts police crackdown at #JamiaMillia university yesterday. #CitizenshipAct #DelhiProtests #Jamia pic.twitter.com/VgZIu09SnA— NDTV (@ndtv) December 16, 2019 La nuova, approvata la settimana scorsa, e voluta dal premier Modi, introduce la discriminante religiosa per la concessione della cittadinanza ai rifugiati dei Paesi vicini di Afghanistan, Pakistan ...

