Incendi in Australia | asfissiati dai fumi tossici | a Sidney è emergenza sanitaria

(Di martedì 17 dicembre 2019) Da settembre, l’è stata devastata da centinaia diboschivi che stanno destando serie preoccupazioni tra i medici. Soprattutto a Sydney, che sta affrontando un’legata aiche circondano la città da settimane. Più di venti organizzazioni mediche professionali, tra cui il Royal Australasian College of Physicians – che riunisce 25.000 medici e tirocinanti – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per chiedere al governo di affrontare questo inquinamento atmosferico tossico. “L’inquinamento atmosferico nel Nuovo Galles del Sud è un’per la salute pubblica“, ha dichiarato la Climate and Health Alliance. “Il fumo degliha causato l’inquinamento atmosferico fino a undici volte il livello considerato “pericoloso” in alcune parti di Sydney e del Nuovo Galles ...

