In Afghanistan 9 bambini uccisi e mutilati ogni giorno

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Rahimullah, 15 anni, fuggiva da una battaglia nel suo villaggio nella provincia di Helmand quando avvenne un’enorme esplosione. “Stavo camminando davanti a mio fratello”, ricorda Rahimullah. “Improvvisamente ho calpestato una mina e sono finito in un ruscello vicino. Quando ho aperto gli occhi, ho visto che entrambe le gambe erano tagliate”.Il ragazzo fu salvato da uno sconosciuto. Sopravvissuti a questa orribile esperienza, i due fratelli hanno subìto anche la morte dei genitori.Rahimullah e suo fratello non sono le sole vittime di questo conflitto dimenticato lungo 40 anni: nei primi 9 mesi del 2019,sono statiin media 9, un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo nel 2018, principalmente a causa di un’impennata di attentati suicidi e combattimenti a terra tra forze pro e ...

