Impeachment Trump | il giorno del voto

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Washington, 17 dic. (Adnkronos/Washington Post) – L’America rimane divisa sull’che la Camera a maggioranza democratica si accinge a votare oggi. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Washington Post/Abcnews in base al quale il 49% degli americani crede che il presidente debba essere incriminato e rimosso dall’incarico per abuso di potere ed ostacolo all’attività del Congresso, mentre il 46% afferma di essere contrario alla misura. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà oggi due articoli dell’, ha fatto sapere ai giornalisti il leader dei democratici alla Camera Steny Hoyer. In decine di città, in tutti i 50 Stati americani, la notte scorsa si sono tenute manifestazioni contro, a sostegno deldi oggi. Gli organizzatori della mobilitazione, una coalizione di gruppi della sinistra americana raccolti ...

