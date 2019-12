Impeachment | i dem ripescano la Russia per accusare Trump

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019), si avvicina l’ora della verità. Ieri la commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti ha pubblicato il rapporto conclusivo che accompagnerà gli articoli disu cui sarà chiamata a votare la Camera dei rappresentanti questo mercoledì. “Nel loro insieme gli articoli imputano al presidente Donalddi aver messo i suoi interessi personali e politici al di sopra della sicurezza nazionale, delle nostre libere ed eque elezioni ed il nostro sistema di controllo e bilanciamento del potere” si legge nel documento di 658 pagine pubblicato ieri, in attesa del voto di mercoledì in aula con il quale si deciderà di procedere con la messa in stato d’accusa di Donald. “Il presidente– osservano i democratici – ha realizzato il peggior incubo dei nostri padri fondatori”. The Donald è accusato dai democratici ...

ceralamerica : RT @RadioPotus: ???? Che conseguenze avrà l’impeachment a #Trump sugli USA? La sua politica rappresenta davvero una minaccia per la democrazi… - HannesHanath : RT @RadioPotus: ???? Che conseguenze avrà l’impeachment a #Trump sugli USA? La sua politica rappresenta davvero una minaccia per la democrazi… - e_gad92 : RT @RadioPotus: ???? Che conseguenze avrà l’impeachment a #Trump sugli USA? La sua politica rappresenta davvero una minaccia per la democrazi… -