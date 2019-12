Immagini inedite di Diavoli con Alessandro Borghi nel nuovo promo per le serie Sky 2020

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019)cone Patrick Dempsey è uno dei titoli più attesi tra gli originali Sky per il: latratta dall'omonimo romanzo del finanziere e scrittore Guido Maria Brera è un thriller ambientato nell'alta finanza, tra Roma e Londra, con un cast internazionale in cui figura anche Kasia Smutniak. Il debutto disu Sky non ha ancora una data ufficiale, ma l'azienda sembra puntare molto su questa produzione, che sarà tra i titoli di maggior attrattiva internazionale insieme a The New Pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malcovich, e Zerozerozero, tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano. Sono questi i titoli inclusi nellanciato da Sky per annunciare le sue produzioni originali, una clip in cui vengono mostrate alcunein anteprima delleche rappresentano le più grosse scommesse dell'azienda per il palinsesto. Tra ...

