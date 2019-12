Ilva | accordo lontano con Mittal | il negoziato va avanti a 2 giorni dall’udienza Si va

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) I negoziati vanno, la stretta di mano è lontana. E a leggere la memoria depositata da Arcelorper replicare al ricorso cautelare d’urgenza dell’amministrazione straordinaria la multinazionale non ha alcuna intenzione di ammorbidire la propria posizione, per quanto fonti vicine al dossier descrivano la mossa come un passaggio “obbligato” e non una scelta “aggressiva”. Eppure l’intesa non c’è e negli atti spunta di nuovo l’immunità penale che il colosso dell’acciaio aveva derubricato a non sufficiente per restare. La distanza tra la posizione dello Stato e quella dei franco-indiani è marcata: all’di massima – sulla base del quale poi bisognerà instaurare la trattativa vera e propria – manca la definizione dell’entità, della misura e della modalità degli interventi degli eventuali soggetti ...

