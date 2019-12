Il video virale del ladro devoto | svaligia la casa e bacia il presepe prima di scappare

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) IldelchelaildiIn undiffuso dai carabinieri si vede unscassinare un’abitazione a Torino ed entrare in. Dopo aver compiuto il furto, il tutto in pochi minuti, ildà un bacio veloce alposto all’ingresso della. I Carabinieri hanno arrestato due 18enni residenti in un campo nomadi. I due hanno sfondato la porta dell’appartamento per rubare oro e preziosi vari. Un furto, avvenuto in un condominio di Torino, durato tre minuti e ripreso dalle telecamere installate indal proprietario che ha assistito alla violazione in diretta sul suo smartphone. L’uomo ha subito chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di arrestare un ragazzo e una ragazza di 18 anni, che vivono nel campo nomadi di strada ...

enpaonlus : VIDEO / “A Capodanno fai scoppiare il tappo della tua bottiglia, non il cuore degli animali”: è virale lo spot cont… - repubblica : 'Sono nato qua, questa è la mia faccia': il video antirazzismo degli studenti è virale - repubblica : 'Questa è la mia faccia': il video degli studenti fa riflettere -