“Il traditore” | il film di Bellocchio escluso alla corsa agli Oscar

Oscar 2020 - “Il traditore” di Marco Bellocchio è fuori : escluso dalla candidatura a Miglior Film Straniero : Il traditore di Marco Bellocchio è fuori dagli Oscar 2020. A sentenziarlo è l’elenco (“shortlist”) ufficializzato stanotte dall’Academy contenente i 10 titoli che entreranno nella cinquina del “Best International Film” (la nuova dicitura del Best Film in a Foreign Language) che verrà annunciata il prossimo 13 gennaio insieme alle altre categorie. Accanto al grande favorito Parasite di Bong Joon-ho che rappresenta la Sud Corea, si ...

Golden Globe 2020 - tutte le nomination. Fuori “Il traditore” di Marco Bellocchio : Nessuna candidatura a Il traditore di Marco Bellocchio ai prossimi Golden Globes. Annunciati da poco, i riconoscimenti della Hollywood Foreign Press Association non hanno incluso l’opera del regista italiano nella cinquina degli “stranieri”, preferendogli il discreto statunitense (ma parzialmente parlato in cinese) The Farewell, l’ottimo Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, i buoni francesi Les Misérables e Portrait d’une jeune fille en feu e ...

European Film Awards - trionfa Lanthimos con “La favorita”. Delusione per “Il traditore” di Bellocchio. Werner Herzog : “Il più grande progetto di pace della storia del mondo” : Negli European Film Awards “delle assenze” trionfa il Film più “assente” di tutti fra le presenze in platea, ovvero La favorita di Yorgos Lanthimos, immaginifica opera “veneziana” del 2018, già trionfatrice agli Oscar per la protagonista Olivia Colman, che agli EFA si porta a casa i riconoscimenti come miglior Film, regia, attrice protagonista, costumi e fotografia ed anche il curioso premio come miglior commedia. Assenti sia Lanthimos che la ...