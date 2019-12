Il traditore di Marco Bellocchio fuori dalla corsa agli Oscar come miglior film straniero

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) IldiFumata nera per Ildi: la proposta italiana, per la categoria, non è rientrato nella lista finale. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti annunciato le sue shortlist per le nove categorie in concorso. Contrariamente alle aspettative, l’Italia non è rientrata nella shortlist dei dieciin lingua straniera candidati. Il prossimo gennaio verrà invece presentata la lista ufficiale dei cinque finalisti. Della lista comunicata oggi, 17 dicembre, fanno parte tra gli altri Parasite, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes, e Dolor y gloria, di Pedro Almodovar. Presentato al Festival di Cannes e poi nelle sale da maggio, Ildiha riscosso un buon successo di pubblico e critica. Il...

vicifilomp : RT @repubblica: 'Il traditore' di Marco Bellocchio non ce la fa, è fuori dalla corsa agli Oscar - infoitcultura : 'Il traditore' di Marco Bellocchio non ce la fa, è fuori dalla corsa agli Oscar - infoitcultura : ''Il Traditore'' di Marco Bellocchio candidato al premio Oscar -