“Il traditore’ di Marco Bellocchio è stato escluso dalla lista dei candidati all’Oscar

Leggi la notizia su ilpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il traditore, l’ultimo film del registasulla vita del boss mafioso Tommaso Buscetta, èdeiall’Oscar per il miglior film straniero, di cui ieri l’Academy ha presentato una versione ridotta (prima dell’annuncio dei

borghi_claudio : @AAlterni @andreapedrazza Non avevano alcuna colpa, anzi, avevano MERITI per aver cercato con me di indirizzare il… - TaxiDriversRoma : Fuori corsa per #IlTraditore di #MarcoBellocchio agli #Oscar2020 - Affaritaliani : Oscar: 'Il traditore' fuori dalla shortlist dei film stranieri -