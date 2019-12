IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 17 dicembre 2019)settimanali della telenovela Ilda lunedì 23 a venerdì 27. Le vicende di Puente Viejo non andranno in onda domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26. Sapendo che c’è Francisca dietro il misterioso uomo che ha chiesto un prestito a Prudencio, Lola consiglia allo strozzino di non procedere con lo scambio di denaro. La ragazza non è infatti più disposta a cedere ai ricatti della Montenegro (quest’ultima ha come obiettivo primario quello di rovinare la vita dell’Ortega, colpevole di non aver eseguito a tempo debito i suoi ordini per far sprofondare Severo Santacruz in una crisi economica). Onesimo ritorna in tempi record dal suo viaggio a Berlino. Raimundo è sempre più convinto del fatto che sia stato Fernando Mesia ad organizzare l’attentato che è costato la vita ad Irene; l’Ulloa Senior ne parla con Irene ...

marfederzn : Omicidio CAPPELLETTI (codice segreto : tortellini in brodo di reggio emilia ndr) Da Discover su Google - Notiziedi_it : Il Segreto anticipazioni dal 23 al 29 dicembre 2019: una morte inaspettata - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2019: Antolina cade nella trappola di Elsa e confessa -