Il salvataggio di Phoenix (Di martedì 17 dicembre 2019) Il protagonista di questa storia è un cagnolino di nome Phoenix. E’ stato trovato sul ciglio della strada, in attesa che la morte arrivasse a prenderlo, dopo che è stato investito da una vettura. I volontari lo hanno portato al rifugio del Northeast Animal Shelter in Georgia. Chiunque sia stato a travolgerlo, non si è preoccupato di vedere come stava e lo ha lasciato in fin di vita, in mezzo ai pericoli della strada. Era disidratato e denutrito e dopo la visita medica, il veterinario ha informato i ragazzi che la sua gamba anteriore destra era paralizzata e doveva essere amputata. In molti rifugi del mondo, i cani come Phoenix, vengono abbattuti, per contrastare l’affollamento. Vengono considerati non adottabili e in assenza di fondi per le cure mediche, l’eutanasia è la strada più facile. ...

