Il professore di fisica fa innamorare gli studenti con i suoi esperimenti “pazzi” | i

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ha 70 anni ma lo spirito di un adolescente. È diventato una star dei social undidel Tidewater Community College di South Hampton Roads, Virginia, David Wright. Il docente in diversi video girati daie postati su Twitter ha dimostrato il suo amore per l’insegnamento allestendo diversie mettendosi lui stesso in gioco per dimostrare diverse leggi e teorie. Il suo carisma è diventato virale, tanto che i video hanno fatto in pochi giorni il giro del mondo. L'articolo Ildifaglicon i“pazzi”: i video delle sue lezioni fanno il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

