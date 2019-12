Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiE’ già un campionato dai due volti quello del. Il primo ha la faccia di una squadra che non fa risultato ma che gioca, attacca, crea e fallisce gol in quantità industriale. La seconda faccia, quella attuale, ha la stessa sostanza ma, detto in soldoni, concretizza le palle gol che crea. Sta tutta lì la differenza tra ildi inizio anno e quello attuale. La squadra gioca, punta a vincere e ad arrivare lontano. Il suo, Giuseppe, non pone limiti alla sua squadra e ne ha più di un motivo: rapporto speciale con mister Forgione, pubblico sempre affezionato alla squadra, l’innesto giusto al momento giusto ed un gruppo che ormai si è forgiato,grazie alle delusioni iniziali. Partiamo proprio dallo start della stagione: difficile impatto, più per sfortuna che per partite giocate male, ora 4 vittorie di fila e ...

anteprima24 : ** Il presidente #Girolamo lancia il suo #Molinara: 'Per la vetta ci siamo anche noi' ** - Capobianco2005C : @Miti_Vigliero @neXtquotidiano Secondo Simone Benini e Carlo De Girolamo, rispettivamente candidato presidente alle… - blogaccioBlog : @N_DeGirolamo @nonelarena @La7tv De Girolamo, a Napoli ed in Campania si cercano candidati per l'alternanza democra… -