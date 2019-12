Il peso delle giovani donne nella politica italiana

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'Italia non è un Paese facile per una donna che vuole fare, ancor più se giovane. Negli anni però il numero dipresenti nelle istituzioni rappresentative è gradualmente aumentato, anche se troppo lentamente. Per capire meglio questo cambiamento, è importante verificare se e in che misura si stiano facendo spazio lein. In trova l'intrusa 2018 avevamo analizzato la presenzanelle istituzioni politiche italiane, verificando in particolare il grado di successocandidature femminili nei diversi organi rappresentativi. Nel 2018 leelette alla camera sono state il 34,62%, un record rispetto alle legislature precedenti, ma un dato ancora molto distante da un'equa rappresentanza di genere. Crescono lenel parlamento italiano Andamentodalla I (1948) alla XVIII (2018) legislatura Anche per gli under 40, ...

