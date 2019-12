Il Papa ha abolito il segreto pontificio sugli abusi sessuali

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019)ilper i casi di abuso sessuale sui minori. Lo ha stabilitoFrancesco che ha emanato l'Istruzione 'Sulla riservatezza delle cause'. Nel Rescriptum ex audientia con cui si promulga l'Istruzione prevede all'articolo 1 che "non sono coperti dalle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti" in materia disu minori, di cui nel Motu proprio "Vos estis lux mundi" e nelle norme "de gravioribus delictis". Resta ildi ufficio da rispettare in ogni fase e diretto a tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. Non solo. Ilha stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti abbiano 18 anni. Il reato di pedopornografia era finora indicato per i minori fino a 14 anni. Con il Rescritto del Pontefice, nell'articolo 6 si ...

