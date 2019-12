Il nuovo aggiornamento di No Man' s Sky introduce un sintetizzatore per creare la vostra

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) No Man's Sky ha ricevuto unchenel gioco un'applicazione per la creazione di musica completamente funzionante chiamata ByteBeat Device.Ilin-game ora fa parte del sistema di costruzione di basi del gioco. I giocatori possonoun ByteBeat Device nella loro base, collegarlo a una fonte di alimentazione e iniziare a riprodurre musica in tutta l'area. La prima canzone viene generata proceduralmente, ma i giocatori possono interagire con il dispositivo per impostare untempo, un'ottava, una chiave o una melodia e persino aggiungere percussioni.Leggi altro...

