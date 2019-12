Il napoletano Daniele Iodice campione europeo di Kickboxing K1-Rules

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –della Pro Fighting Napoli corona il suo sogno e davanti ai tifosi di casa vince il titolodi, specialità K1-, categoria 67 kg. Ottocento appassionati hanno spinto il ventitreenne del Rione Traiano,d’Italia in carica, verso l’impresa contro il francese Greg Gottardi, avversario ostico, che per cinque round ha combattuto alla pari con l’atleta di casa. Al termine, il verdetto dei giudici ha premiatoper 2-1. Il successo è stato accolto con un boato dai tifosi napoletani presenti al Common Ground, il locale di Agnano che per una sera si è trasformato in un palasport in pieno stile Usa, accogliendo incontri di, esibizioni di danza sportiva e spettacoli musicali. “Sono felice, è stata durissima”, sono state le prime parole di, abbracciato da amici e parenti dopo l’incontro. ...

