Il mio Figlio Velato è un bimbo vittima della nostra inconsapevolezza L' ho fatto a

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilè disteso per terra, il corpo nascosto da un velo. Solo una mano rimane scoperta, unico dettaglio visibile di un’innocenza colpita e privata. Il “”, opera dell’artista anagnino di fama internazionale Jago, racconta una storia contemporanea, quella di stragi, migrazioni, criminalità, dove a rimetterci sono gli innocenti. Bambini, soprattutto: sacrifici involontari, sacrificati consapevolmente. La sua scultura verrà esposta nella Chiesa di San Severo fuori le mura, nel quartiere Sanità di Napoli, in una mostra a cura di Luca Ivarone con l’inaugurazione fissata per il 21 dicembre. Napoli è anche la città del Cristo, capolavoro di Sanmartino che Jago richiama nel nome, ma non nelle intenzioni. ″È una scultura che ho amato profondamente”, racconta l’artista ...

