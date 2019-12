Il Milan vince la sua seconda Coppa Intercontinentale – 17 dicembre 1989 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 17grazie ad una punizione di Evani nel finale ilsupera l’Atletico Nacional ela suaCoppeIl 17, circa vent’anni dopo avere giocato e vinto la sua unica, iltorna a confrontarsi in campo internazionale e disputa a Tokyo contro l’Atletico Nacional di Medellin un’altra finale. I rossoneri sono ritornati all’apice del calcio internazionale grazie allo splendido lavoro fatto da Arrigo Sacchi e all’impareggiabile contributo dato dai tre olandesi Van Basten, Gullit e Rjikaard. L’Atletico Nacional di Medellin invece è già passata alla storia come la prima squadra colombiana ad essersi aggiudicata la Copa Libertadores. Tra le sue fila milita il pirotecnico e imprevedibile portiere Higuita, famoso soprattutto per la mossa dello scorpione. I ...

