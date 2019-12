Il libro della giungla | trama e curiosità sul live action con Mowgli umano

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Martedì 17 dicembre alle 21.40 su Canale 5 va in onda ilcampione di incassi Il. Basato sui racconti del Premio Nobel Rudyard Kipling, il film si ispira al classico d’animazione Disney, di cui il regista Jon Favreau – nel 2016 – ha deciso di mantenere gli elementi più scanzonati che hanno reso il cartone animato un cult. La caratterizzazione dei personaggi, infatti, rispecchia quella che cinquant’anni fa ha fatto appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo alle avventure die dei suoi amici. Il, laIl cucciolo d’uomoè stato cresciuto nella foresta dalla lupa Raksha e dal branco di Akela secondo la legge. Per non mettere in pericolo il branco dalla crudele tigre Shere Khan che lo sta cercando,è costretto ad abbandonare la foresta per tornare nel villaggio degli ...

Roberto_Fico : Un libro per i ragazzi degli istituti penali minorili: @Montecitorio dona copie della Costituzione e raccoglie i li… - erikapretti21 : RT @Una_Gioia_Mai: Classici Disney in TV a dicembre: - martedì 17 La Spada nella roccia Paramount Channel e Il libro della giungla su canal… - FrancescoTedes2 : RT @la_dante: #SulConfine @MarcoDamilan @edizpiemme #Riccardi libro di #Galantino vale per quello che è e per il momento in cui si legge: a… -