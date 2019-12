Il libro della giungla | il film di Jon Favreau | trama | cast e streaming

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il, ildi JonEra il 1967 quando arrivava in sala Il, celebre classico Disney in versione animata tratto dalle storie del bambino selvatico Mowgli, del romanzo di Rudyard Kipling. A distanza di tempo, nel 2016, cavalcando l’onda dei live-action, Disney ha ben pensato di assegnare la regia a Jon. “L’idea di andare nellae riprendere tutto questo, avrebbe tolto quella magia che aveva caratterizzato ildel 1967. C’era un sogno di qualità. C’era una qualità surreale in esso. C’è stato un grande lavoro dietro l’animazione di questi personaggi e abbiamo voluto conservare tale spirito. Alan Horn cercava le stesse tecnologie che abbiamo visto in Vita di Pi e Avatar. Quindi, perché non usare la tecnologia per creare un mondo intero che ti trasporta? ...

Roberto_Fico : Un libro per i ragazzi degli istituti penali minorili: @Montecitorio dona copie della Costituzione e raccoglie i li… - dopiot : RT @IlariaBifarini: Mi sto innamorando del pensiero filosofico di M. Foucault, qualcuno mi consiglia un suo libro? Ps senza il supporto de… - laregista76 : Da 'Il libro dei perché?' Edito nel 1983 si legge già il disegno sotterraneo ma consapevole della mia famiglia : pr… -