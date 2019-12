Il grande ritorno di Israele nei Balcani

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) Isono uno dei principali teatri geopolitici di confronto egemonico fra le grandi potenze del globo e la loro importanza sta aumentando per via dell’arrivo continuo di nuovi attori interessati a creare delle piccole aree di influenza nella regione. Oltre alla tradizionale presenza della Russia, il cui monopolio si è gradualmente ridotto alle sole Serbia e Moldavia, si è registrato l’arrivo negli anni recenti di giocatori vecchi, come la Turchia, e nuovi, come la Cina ed. L’arrivo di quest’ultimo neiè in realtà datato ai tempi delle guerre iugoslave, quando le autorità israeliane riuscirono ad ottenere da parte di Belgrado un canale di fuga per gli ebrei che desiderassero espatriare in cambio dell’invio di carichi di armi destinate ai militari serbi impegnati in Bosnia. A distanza di oltre vent’anni,è tornato nei ...

chetempochefa : 'Non è che le fiabe dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini lo sanno già da soli. Le fiabe dicono ai bam… - chetempochefa : ??Il grande ritorno di Roberto Benigni: questa sera alle 21.00 a #CTCF da @fabfazio su @RaiDue ?? - TicketOneIT : Ermal Meta a sorpresa annuncia 7 date nei principali Palasport Italiani per la primavera del 2021! Questi attesissi… -