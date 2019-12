Il dl Fisco diventa legge | ok di Palazzo Madama con 166 voti a favore

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nel tardo pomeriggio del 17 dicembre l’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul dl, checosìa tutti gli effetti. La votazione aè stata tuttavia accompagnata dalle proteste delle opposizioni, che hanno criticato la mancanza del dibattimento parlamentare a causa delle tempistiche eccessivamente ristrette. A questo punto manca soltanto l’approvazione finale della Camera dei Deputati, prevista per domenica 22 dicembre e per la quale numerosi parlamentari hanno già annunciato il ricorso alla Consulta. Il dlSono numerose le novità presenti all’interno del dlvotato dal Senato: tra le più importanti abbiamo lo stop alle multe per i commercianti che non accettano i pagamenti elettronici e titolari di partita Iva senza Pos, ma anche una proroga della lotteria degli scontrini che slitterà al primo luglio del ...

