Il dilemma europeo | l' ambiente dove lo metto?

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Introduciamo a pieno la sostenibilità ambientale nel semestre, inglobando gli obiettivi dell’Agenda sostenibile dell’Onu nel semestre”, dice Paolo Gentiloni in conferenza stampa con il collega lettone Valdis Dombrovskis e il lussemburghese Nicolas Schmit.Si trovano a a Strasburgo, alla loro prima riunione della nuova Commissione von der Leyen nel Parlamento riunito per la plenariahanno messo a punto la nuova strategia annuale per la crescita sostenibile. Obiettivo raggiunto: inglobare il Green deal nel semestre, il ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito dell’Ue. Obiettivo tutto da raggiungere è il come. Innazitutto: gli investimenti verdi saranno compresi o meno nel calcolo del deficit del Patto di Stabilità e crescita?E’ ildell’Unione Europea per il ...

