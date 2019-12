Il Borgo incantato di Erice tra mercatini di Natale e bellezza mozzafiato

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilmedievale di, in provincia di Trapani, prende vita per ilfino all’Epifania. Torna “Ericè– Ildei presepi”, dal 7 dicembre al 7 gennaio. Il deliziosotrapanese con l’arrivo delle feste di dicembre si anima di feste, colori, tradizioni del. Nel clima di festa, in un’atmosfera magica,offre per un mese un’originale miscela di antiche tradizioni, presepi artistici, decorazioni natalizie, prodotti tipici, artigianato ed anche eventi per i più piccoli, spettacoli itineranti, mostre e concerti.è stata scelta da tanta gente già per il weekend dell’Immacolata, che ha aperto le festività natalizie con “Zampogne dal mondo” mentre è stato inaugurato ufficialmente il cartellone di “Ericè– Ildei presepi”. Grande entusiasmo tra gli zampognari provenienti dalla Spagna, dal ...

MestierieSapori : “Natale nel borgo incantato” a Summonte (AV) - CinqueRighe : Comune Summonte; “Natale nel borgo incantato” anteprima di Sentieri Mediterranei - CinqueRighe : COMUNI - Comune Summonte, “Natale nel borgo incantato” anteprima di Sentieri Mediterranei - -