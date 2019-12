Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Sinistro letale, una laurea magistrale in geometria calcistica e una visione di gioco da bacio accademico. Nicolasè sempre più determinante negli schemi di Filippo Inzaghi, che non ci ha messo molto a capire di avere davanti a sé una vera e propria eccellenza per la categoria. Il centrocampista calabrese, che ultimamente ha fatto parlare di sé soprattutto per la spettacolare tripletta contro il Trapani, sabato ha tagliato anche un altro importante record personale scendendo in campo per la trecentesima volta tra i professionisti. Il debutto è distante circa 12 anni e fa riferimento al 17 gennaio 2008, quando ebbe modo di giocare novanta minuti al Meazza nel match di ritorno degli ottavi di finale di coppa Italia tra Inter e Reggina. La stagione successiva arrivò anche l’esordio in serie A – sempre con la maglia della ...

anteprima24 : ** Il ##Benevento sbanca al box office con un Viola in versione '300' ** -