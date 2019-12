I Simpson | i 10 migliori episodi della serie

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ide I, che celebrano 30 anni dal debutto in tv: puntate indispensabili per qualsiasi maratonad'animazione di Matt Groening. Il 17 dicembre 1989 andò in onda il primoo de I, spin-offdi corti animati che facevano parte del Tracey Ullman Show. Da allora la famiglia gialla è stata protagonista di 672 puntate in prima serata, un record assoluto sia per una produzione seriale comica che per uno show di finzione nella fascia oraria del prime time negli Stati Uniti. Nel corso degli anni Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e gli altri abitanti di Springfield hanno messo alla berlina tutto e tutti (tra cui, spesso e volentieri, il canale televisivo Fox, che trasmette la) e ...

