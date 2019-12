I Simpson festeggiano 30 anni | il 17 dicembre 1989 il primo episodio della serie

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)30, oggi l’versario delpopolareOggi, martedì 17, tutti i fanil 30esimoversario dall’esordio sul piccolo schermo di una delle sitcom animate più conosciute di sempre, I. Creata dal fumettista Matt Groening per la Fox Broadcasting Company, laè una parodia dello stile di vita statunitense. Il tutto ruota attorno ai protagonisti, Homer, Marge e i tre figli Bart, Lisa e Meggie. Divenuto in poco tempo uno show di punta20th Century Fox dopo il successo di alcuni corti messi in onda durante il “Tracey Ullman Show”, Iconta al momento 672 episodi suddivisi in 31 stagioni, e diffusi in Italia a partire dal 1991. Negli, laha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui “migliortelevisiva del secolo” da parte del magazine TIME il 311999. ...

repubblica : Oggi i #Simpson festeggiano 30 anni! ?? ll primo vero episodio de I Simpson andò in onda il 17 dicembre del 1989, co… - repubblica : I Simpson festeggiano 30 anni: il debutto della serie animata tra le più influenti di sempre [aggiornamento delle 1… - fgwth : Salve, sono Federico Thoman e forse vi ricorderete di me per thread che non ho mai fatto. Oggi però è un gran gior… -