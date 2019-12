I Simpson compiono 30 anni | storia di un fenomeno culturale tra parodie e critiche alla

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Trent'e non sentirli: Istanno invecchiando, ma continuano ad essere unsenza tempo. Era il 1989 quando la famiglia più gidella tv approdava per la prima volta sul piccolo schermo, e da allora niente sarebbe stato più lo stesso. Con più di 670 episodi all'attivo e altre due stagioni confermate, Isono ormai inarrestabili. Per festeggiare questo traguardo speciale, Italia1 trasmetterà una lunga maratona pomeridiana a partire dalle 13:45 con alcuni degli episodi simbolo. In realtà, la serie animata ha debuttato dueprima del lancio ufficiale, quando Matt Groening e James L. Brooks realizzarono dei corti animati di un minuto da mandare in onda per risanare gli ascolti del Tracey Ullman Show. Quando quest'ultimo venne cancellato, Iebbero finalmente l'occasione per salireribalta. Da allora nessuno li ha più fermati. La serie ...

