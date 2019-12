I Simpson compiono 30 anni | il primo episodio andò in onda il 17 dicembre 1989

I Simpson compiono 30 anni : Italia 1 gli regala una maratona : Sembrano aver attraversato intere ere, eppure I Simpson hanno "solo" trent'anni. Le virgolette sono d'obbligo: non è da tutte le serie tv tagliare questo traguardo, cosa che lo show di Matt Groening fa proprio oggi, 17 dicembre 2019. Risale infatti alla stessa data di trent'anni fa, nel 1989, la messa in onda del primo episodio ufficiale della serie.E' vero che, in realtà, I Simpson si erano già fatti conoscere al pubblico dal 1987, grazie ad ...

I Simpson compiono 30 anni - storia di un fenomeno culturale tra parodie e critiche alla società : Trent'anni e non sentirli: I Simpson stanno invecchiando, ma continuano ad essere un fenomeno culturale senza tempo. Era il 1989 quando la famiglia più gialla della tv approdava per la prima volta sul piccolo schermo, e da allora niente sarebbe stato più lo stesso. Con più di 670 episodi all'attivo e altre due stagioni confermate, I Simpson sono ormai inarrestabili. Per festeggiare questo traguardo speciale, Italia1 trasmetterà una lunga ...