«I politici dovrebbero essere seri e non fare questi spettacoli di cattivo gusto sui

(Di martedì 17 dicembre 2019) Luciano Spinelli, 19 anni, è il creator italiano con più seguito su TikTok, il social musicale in cui è di recente sbarcato anche Salvini. "Dalla politica non mi aspetto semplici slogan ma ragionamenti articolati che portino alla risoluzione dei problemi. E se stai su TikTok non ti stai di certo dedicando ai problemi del paese" Perché TikTok è diventata l'ultima frontiera della caccia al voto "

