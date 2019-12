I lavori più richiesti negli ultimi 4 anni in Italia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dal Data Protection Officer a Customer Success Specialist: ecco ipiùinquattrosecondo Linkedin. ROMA – Quali sono ipiùin? Linkedin ha fatto una ricerca per dare vita ad una classifica sui ruoli che i nostri connazionali hanno ricercato soprattutto nell’ultimo quadriennio (2015-2019). Un sondaggio effettuato forse dal portale che in questo periodo è diventato il leader per provare a trovare un nuovo impiego dai disoccupati e non solo. Si tratta, naturalmente, di figure emergenti nella top ten con il mondo digitale che si conferma tra i preferiti dei giovanini. Un mondo che sta cambiando continuamente e che presto potrebbe vedere dei nuoviinseriti in questa speciale classifica. Il digitale spopola nella ricerca del lavoro Il digitale domina la ricerca del lavoro. Nelle prime ...

