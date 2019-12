Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’ possibile candidarsi fino al 24 gennaio alla 32esima edizione dell’pean Union Contest for Young Scientists promosso della Direzione generale Ricerca della Commissionepea. L’iniziativa, gestita in Italia dal Miur e da Fast- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, è rivolta aitra i 14 e i 21 anni con una buona idea, un prototipo o una ricerca in qualsiasi settore, al fine di per promuovere e valorizzare le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi italiani. Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo (non più di tre) e dovranno necessariamente frequentare le scuole secondarie di 2° grado e avere una buona conoscenza della lingua inglese. I candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni come ad esempio: ...

ildenaro_it : 'I Giovani e la Scienza', #concorso europeo: #7mila euro alle migliori #invenzioni - consorziosl : Meeting Diritti Umani, “Messaggio ai giovani: possiamo combattere i cambiamenti climatici” Avanti con la scienza e… - AntoninoGiaimo1 : @giomo2 Concordo pienamente! Bisogna assolutamente supportare i giovani in questa loro e nostra battaglia per un 'm… -