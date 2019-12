I corsi d' inglese sono lezioni Sì | ma di vita

Leggi la notizia su today

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Studi, lavoro, viaggi, musica, web e tv...il mondo è un'immensa scuola d'alla portata di tutti

BrescianiWalter : @ItalyMFA @luigidimaio @ItalyinLibya Sai cosa ce ne facciamo delle sue dichiarazioni?? Dormiva e siamo stati taglia… - c0rcordivm : @luvbakugox io seguo dei corsi privati di inglese e quest'anno sto seguendo quelli del first ma non penso farò l'esame quest'anno - GarauPina : RT @sardanews: Svolta sul turismo a Cagliari, Truzzu: “Corsi d’inglese per taxisti e negozianti” -