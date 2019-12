I 5 migliori dispositivi anti-abbandono per i bambini in auto

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Foto: Vodafone) Lo scorso 7 novembre 2019 è scattato l’obbligo deiin, con seggiolini dotati di sensori integrati oppure con accessori complementari in grado di mettere in regola seggiolini tradizionali. Vi abbiamo raccontato nel dettaglio le nuove normative che si riferiscono a vetture che trasportanodi età inferiore ai 4 anni per evitare che si ripetano eventi tragici. Anche se le multe non sono ancora in vigore, ecco cinque gadget sui quali puntare per mettersi in regola, che lavorano monitorando l’eventuale presenza di un bambino dimenticato nella vettura e avvisando tempestivamente sia in loco con allarmi acustici e visivi sia da remoto inviando notifiche e informazioni per una rapida localizzazione a una serie di contatti. Vodafone V Baby Alert (Foto: Vodafone) Vodafone V Baby Alert si compone di un cuscino smart con gps per ...

GiocareOra : Pokémon GO è stato nominato uno dei migliori giochi per dispositivi mobili del passato passato… - VivMilano : RT @RegLombardia: #LNews Accordo Regione – Ircss:2 milioni per programmi di ricerca e sviluppo @FontanaPres:passo avanti per assicurare mig… - RegLombardia : #LNews Accordo Regione – Ircss:2 milioni per programmi di ricerca e sviluppo @FontanaPres:passo avanti per assicura… -