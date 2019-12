Haaland | accordo tra Salisburgo e Manchester United | i dettagli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Erlingsembra ad un passo dal Manchster: il club inglese pare abbia fatto la mossa decisiva per l’attaccante Erlingè ad un passo dal. L’attaccante norvegese delpotrebbe vestire la gloriosa maglia dei diavoli rossi, allenati dal connazionale Solskjaer. Il quotidiano britannico Sun riporta un’esclusiva: ci sarebbe untra ile gli austriaci per l’acquisto a titolo definitivo diper 76 milioni di sterline. L’attaccante norvegese resterà poi in prestito alfino a giugno. Leggi su Calcionews24.com

