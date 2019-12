Guardiola Juve | che rivelazione | “Sognavo i bianconeri”

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)ntus, che: “Sognavo i bianconeri”. La confessione del tecnico del Manchester City Il tecnico del Manchester City si è lasciato andare ad una clamorosa, durante la conferenza stampa pre-partita contro l’Oxford City, per la Coppa di Lega: “Sognavo di poter andare allantus”. L’ex allenatore del Barcellona, sta vivendo un momento non … L'articolo, che: “Sognavo i bianconeri” proviene da www.inews24.it.

GoalItalia : Guardiola, Zidane... e la Juve ???? - tancredipalmeri : @SandroSca ho avuto marea di insulti solo perché ho detto che era gol per una misura straordinariamente minima. Né… - juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? #Sarri: «Guardiola dice che il @ManCity non è all'altezza della Juve? A me lo sc… -