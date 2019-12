Gran Turismo Sport tra l' aggiunta del circuito di Laguna Seca e di nuove auto

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il racingsi aggiorna oggi con interessante aggiornamento che vede l'introduzione di un nuovo tracciato e ben 7vetture, di seguito i dettagli.La primadeè rappresentata daldi, esso è situato a 100Km a sud di San Jose (nel cuore della Silicon Valley), mentre di seguito vi riportiamo la lista delle 7macchine disponibili e delleGT League: GT League Leggi altro...

zazoomnews : Gran Turismo Sport vede laggiunta del circuito di Laguna Seca e nuovi veicoli - #Turismo #Sport #laggiunta… - SapphyDragon95 : I got a suzuki capuccino in gran turismo 6 in silver lol. - GamingToday4 : Gran Turismo Sport aggiunge il leggendario circuito Laguna Seca e nuovi veicoli -